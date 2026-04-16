Gündem Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda flaş gelişme! İsa Aras Mersinli'nin babası tutuklandı

Kahramanmaraş’ta okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli’nin tutuklandığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırganın babası Uğur Mersinli’nin gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü biçimde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

EGM'nin NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M, 15 Nisan'da gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir."

