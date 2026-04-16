Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Dünya doğal taş sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan 31. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl da sektörün devlerini bir araya getirdi. Afyonkarahisar’ın mermer sektöründeki lokomotif rolünü vurgulamak ve üreticilere destek vermek amacıyla fuara katılan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisarlı firmaların stantlarını ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdi.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Fuar ziyaretinde İl Başkanı Av. Turgay Şahin’e; İl Başkan Yardımcıları Av. Onur Çelik ve Selçuk Koçak, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Avcı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper eşlik etti.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

AK Parti heyetinin ilk durağı İscehisar Belediye Başkanlığının standı oldu. Fuar alanını karış karış gezen Başkan Şahin, Afyonkarahisar ekonomisinin can damarı olan mermer üreticileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

“AFYON MERMERİ HEM İZMİR’İN HEM DE DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ”

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Dünya markası hâline gelen Afyonkarahisar mermerinin sergilendiği stantlarda incelemelerde bulunan Başkan Şahin, sektörün geldiği noktadan duyduğu gururu dile getirdi.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Üreticilerle yakından ilgilenen Şahin, yaptığı açıklamada; “Marble İzmir Fuarı, özellikle Afyonkarahisarlı sanayici ve iş adamlarımızın damgasını vurduğu bir organizasyon hâline geldi. Yıllardır bu fuara kesintisiz katılım sağlayan çok sayıda firmamız bulunuyor. Şüphesiz ki Afyonkarahisar sanayisinin en güçlü kolu mermer sektörüdür. Bu fuar vesilesiyle mermer sanayimizin gerek makineleşme gerekse üretim kapasitesi bakımından geldiği gurur verici noktayı bir kez daha görmüş olduk.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Teknoloji endeksinde yüzümüzü ağartan ve Afyonkarahisar’ın ekonomik sıralamasını yükselten bu sektör, aslında teknolojik uygulamalara son derece elverişli ve inovasyon ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Her fuarda teknolojisini yenileyen, dünyaya ayak uyduran bir sektörle karşılaşıyoruz.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Üstelik üçüncü jenerasyonun devreye girmesiyle bilgi ve birikimini bir üst mertebeye taşımış muhteşem bir potansiyel var.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Bir Afyonkarahisarlı olarak mermer sektörümüzle gurur duyuyoruz; zira bu sektör ihracatımızın en önemli kalemlerinden birini oluşturuyor.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Bizler siyasetçiyiz; asli vazifemiz ilimizin iş insanlarının önünü açmaktır. Bu fuarda sadece ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletmekle kalmadık; aynı zamanda sanayicilerimizin sorunlarını dinledik, ihtiyaçlarını not ettik. Afyonkarahisar’ı büyük bir liyakatle temsil eden mermer sektörümüzün her daim emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gönlümüz de kapımız da onlara her zaman açıktır.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Dünyada söz sahibi olan mermerimizin yanı sıra, Afyonkarahisar denildiğinde doğal taşın da öne çıkan ürünler arasında yer alması bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. İsmimizi dünyaya tanıtan iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Allah bu önemli sektörün yolunu açık etsin; bizleri de onların gayretlerine ve çalışmalarına katkı sağlayacak hizmetlerde muvaffak eylesin.” diyerek ifadelerine yer verdi.

Foto - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Av. Turgay Şahin çıkarması...

Ziyaret boyunca firma sahipleri ve sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunan heyet, ihracat hedefleri ve sektörel gelişim üzerine fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şahin, yerli üretimin ve ihracatın artması için siyasi mekanizma olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, fuarın tüm sektör temsilcilerine hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

