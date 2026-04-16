Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Gedelli’de soğuk hava esecek!
Gönül Dağı” 6. Sezon 214. Bölüm 18 Nisan 2026 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1
Tam altı sezondur her hafta izlenme rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın iki yüz on dördüncü bölümü, 18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.
Gedelli’de beklenmedik bir soğuk hava yaşanır. Kasabalı, Ciritçi’den yardım ister. Amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorundadır. Bu yüzden kasabalıya yardım edemezler. Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmasın diye bir icat yapmaya karar verir. Kızlar, ilk icatlarını yapabilecek midir?
Çetin ve Esra balayına gider. Balayı sırasında arabaları arıza yapar. Çiftin başına neler gelecektir? Taylan, annesine karşı mesafelidir. İpek, kendisini affettirebilecek midir?
Berk Atan ve Semih Ertürk’ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Omağ, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Arzu Susantez, Çağla Özavcı, Aycan Koptur, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.
