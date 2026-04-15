Bakan Çiftçi'den flaş karar: Katliam sonrası eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi!
Bakan Çiftçi’den flaş karar: Katliam sonrası eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 9 canımızı yitirdiğimiz okul saldırısının ardından şehirde hayat durma noktasına geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan vahşetin boyutları ve bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, saldırının yarattığı travmayı atlatmak ve güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Kahramanmaraş genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, önceliğin öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği olduğunu vurguladı.

Şehirde yas ve tedirginlik hakim

9 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının bulunduğu saldırı sonrası Kahramanmaraş’ta hüzün ve öfke bir arada yaşanıyor. Eğitime ara verilmesi kararı, çocuklarını okula göndermeye korkan aileler tarafından desteklenirken, olayın psikolojik etkilerinin silinmesi için uzman ekiplerin de sahada olacağı bildirildi.

Güvenlik önlemleri en üst seviyede

Okulların tatil edildiği süre boyunca, tüm eğitim kurumlarının güvenlik protokollerinin gözden geçirileceği öğrenildi. Bakanlık, Kahramanmaraş’ta benzer bir zafiyetin yaşanmaması için emniyet güçlerinin okul çevrelerindeki denetimlerini artıracağını duyurdu. Bölgede müfettişlerin incelemeleri devam ederken, 2 günlük aranın ardından durumun tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı
RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
