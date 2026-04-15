Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail'den Somaliland adımı!

İsrail’in uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmayan Somaliland’a büyükelçi ataması dikkat çekti.

İsrail, Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ancak uluslararası alanda devlet olarak kabul görmeyen Somaliland’a yönelik dikkat çeken bir adım attı. İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ne büyükelçi atadığını duyurdu.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Michael Lotem'in Somaliland bölgesine büyükelçi olarak atanmasını onayladı.

İsrail, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmayan Somaliland'ı 26 Aralık'ta "ülke" olarak tanıdı.

 

İsrail'i daha önce Kenya, Azerbaycan ve Kazakistan'da büyükelçi olarak temsil eden Lotem'in ilk aşamada Somaliland'a yerleşmeyeceği bildirildi.

 

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

 

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

 

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Ferhat

Kimliği belirsiz bir intihar siha sı yahudi elçiliğinin penceresinden girer. Teröristler toplantı halindeyken patlar. İçinden Konfetiler saçılır. Bu uyaryı dikkate alırlar mı. Alırlar herhalde.
