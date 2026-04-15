Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Siirt’te seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi son anda kurtuldu.
Siirt’te merkeze bağlı Kalender köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kalender köyü mevkisinde Mahmut Gürgen’e ait otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Sürücü, eşi ve iki çocuğu, alevler büyümeden önce araçtan çıkarak canlarını kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.