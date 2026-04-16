İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi
İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi

İran'dan Hizbullah'a destek! Bir bütünüz mesajı verildi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hizbullah’ın İran’dan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Kalibaf, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını savunarak ABD’ye anlaşmaya uyma çağrısı yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan’da ateşkes ve Hizbullah’ın geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki söylemlere karşı çıkarak, İran ile direniş hattının ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

İranlı yetkilinin sözleri, Tahran’ın Lübnan dosyasını doğrudan kendi güvenlik ve siyasi hattının parçası olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran Meclis Başkanı, "Lübnan’da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Hizbullah’ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile direniş ekseninin birlik içinde olmasının bir sonucu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Lübnan'ı da kapsayan ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayan Kalibaf, "Direniş (Hizbullah) ve İran, ister savaşta ister ateşkeste olsun, tek bir bütündür. ABD, 'Önce İsrail' hatasından geri adım atmalıdır." dedi.

Lübnan merkezli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Mayadeen kanalı, dün, Lübnan'da 1 haftalık geçici ateşkes uygulanacağını iddia etmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise İsrail ordusuna ateşkes ile alakalı bir bildiri yapılmadığını aktarırken üst düzey bir İsrailli yetkili ateşkes ile alakalı alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, sunulduğu aktarılan ateşkes önerisini görüşmek üzere bu akşam toplanacağı basına yansımıştı.

ABD ile İran 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmiş, İran anlaşmanın, Lübnan'ı da kapsadığını belirtirken, ABD bunu yalanlamıştı.

