16 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٥٩) وَعِنْدَهُ مَفَاتِـحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَٓا اِلَّا هُوَؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فٖي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فٖي كِتَابٍ مُبٖينٍ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(59) Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez.

O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir.

Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.



(En'âm Suresi, 6/59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Yüce Allah’ın ilminin ne kadar geniş, ne kadar kapsamlı olduğunun çok veciz ve eşsiz ifadelerindendir: Gaybın anahtarları (başka bir kıraate göre gaybın hazineleri) Allah’ın yanındadır (gayb terimi için bk. Bakara 2/3). Burada Allah’ın ilminin, karalar ve denizler gibi en geniş varlık ve olaylardan, düşen bir yaprağa, yerin karanlıklarındaki bir bitki tanesine, kuruluk, yaşlılık vb. keyfiyetler gibi en basit varlık ve olaylara kadar her şeyi kuşatıp kapsadığı, dolayısıyla bütün bunların en yüce, en ince bilgi ve kudretle yaratılıp düzenlendiği ifade buyurulmuştur.



Bundan dolayı kelâm bilginleri tarafından söz konusu âyet, bazı düşünürlerin, ilm-i ilâhînin cüz’iyyâtı (değişken varlık ve olayları) kapsamadığı yolundaki iddialarını çürüten en kesin delillerden biri olarak gösterilmiştir. “Apaçık bir kitap” diye çevirdiğimiz “kitâbin mübîn” tamlaması, “hafaza melekleri tarafından tutulan amel defteri”, “levh-i mahfûz” veya “Allah’ın her şeyi kuşatan ilmi” olarak açıklanmıştır (Zemahşerî, II, 19; İbn Atıyye, II, 300). Râzî son yorumu tercih eder (XIII, 11).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 414-415





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)







GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:





