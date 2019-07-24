0553 313 94 23

Tofaş üretime 21 gün ara verdi

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
Tofaş üretime 21 gün ara verdi

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.


Türkiye’nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, bayram tatiline giriyor. Türkiye’nin 4. büyük sanayi kuruluşu olan ve yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika, 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacağını KAP’a bildirdi. 7 bin çalışan 21 günlük bayram tatili yapmış olacak.


Nisan ayında ise Tofaş Otomobil Fabrikası’nın 3 vardiya olan çalışma sistemi 9 bin işçiden 7 bine düşünce 2 vardiyaya inmişti. Ayrıca 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların da yerine işçi alınmadı.


Genel merkezi İstanbul’da olan, 350 bin metrekaresi kapalı, yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerinde kurulu Bursa fabrikasında üretim yapan Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) da önemli stratejik üretim merkezinden biri. Tofaş, Bursa Fabrikası’nda, Egea sedan, hatchback ve station wagon modellerinin üretimini yapıyor. Dünyanın farklı kıtalarında farklı marka ve model isimleri ile pazara sunulan Egea, Fiat Tipo ve Dodge Neon markaları ile satılıyor. Tofaş, yeni Dobl projesi kapsamında Fiat, Fiat Professional ve RAM markalarına, Fiat ve Fiat Professional markalarına ise Fiorino üretimi yapıyor. Şirket aynı zamanda iç pazarda altı markanın (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Ferrari) temsilciliğini yürütüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol verme kavgası kamerada
    1. Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol..
    2. Genç Yetenek Anıl Kubaliç Manisa..
    3. Batman Üniversitesi YKS adayları için..
    4. Kuluöztürk’ten,24 Temmuz Gazeteciler..
    5. İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine..
    6. Gamze Özçelik kurduğu dernek ile..
    7. BMC rekor artışla devler listesine girdi
    8. Fındık ihracatçılarından TMO’ya fiyat..
    9. 11’inci kattan düşen inşaat işçisi..
    10. AB'den kara para ile mücadele çağrısı
    11. Tatvan Belediyesi’nden evde tıraş..
    12. BAE’de öğrencilere Çince dersi
    13. Abbas, Ürdün Kralı Abdullah ile..
    14. Bitlis'te terör operasyonu
    15. Nasreddin Hoca Evinde hocanın..
    16. Altın “eldiven”: “Bu sezon borcumuzu..
    17. Fatsa Belediyespor’a doktor başkan
    18. Çiftçinin pulluğuna takılan 250 yıllık..
    19. Haradinaj "susma" hakkını kullandı
    20. Tofaş üretime 21 gün ara verdi
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?