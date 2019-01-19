Toç Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında daha hızlı ve nitelikli hizmet sunmak için personel planlaması yaparak, ihtiyaç duyulan tüm branşlarda ilave personel alımını 2019'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Aksu, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (Toç Bir-Sen) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1 milyondan fazla üyesiyle Memur-Sen ve Toç Bir-Sen'in sorumlu sendikacılık ilkesini özümsemiş güçlü bir yapı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak hükümetin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine tarımsal politikalarla katkı sunmak, çiftçileri ve tüketicileri koruyacak uygulamaları hayata geçirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Mustafa Aksu, şunları kaydetti:

"Tohumdan sofraya tüm süreçlerin doğru yönetilmesi hayati bir meseledir. Dünya genelinde ciddi bir çölleşmeyle karşı karşıyayız. Tüm yapısal sorunları 2023'e kadar çözmek zorundayız. Su yönetimine ağırlık verdik. Havza yönetimine geçiyoruz. Kuvveti, gücü Bakanlıktan bölgelere indireceğiz. Türkiye'nin tüm şehirlerine su ulaşıyor. Ölçek sorunlarını çözüyoruz. Büyük ovaları koruma altına aldık. Planlı üretime önem veriyoruz. 2018 yılında 14,5 milyar lira olan tarımsal destek miktarını, 2019 yılında 16,1 milyar liraya çıkardık. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sıradayız."

Aksu, Bakanlık çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda da gayret sarf ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Toç Bir-Sen ile istişarelerde bulunuyor, görüş ve önerileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında daha hızlı ve nitelikli hizmet sunmak için personel planlaması yaparak, ihtiyaç duyulan tüm branşlarda ilave personel alımını 2019'da gerçekleştireceğiz. Son yıllarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmayan, Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında bu sınavların 2019'da açılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun Ek 2 sayılı cetveline, teknisyen ve teknikerlerin ilave edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız."

-"Sendikalar olarak markalaşmalıyız"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü olarak ülkenin daha iyi bir noktaya taşınmasında önemli rol oynadıklarını söyledi.

Memur-Sen'in küresel emperyalizme karşı dik bir duruş sergilediğine işaret eden Yalçın, ülkenin bekası için kırılma anlarında önemli misyon üstlendiklerini anlattı.

Ali Yalçın, Türkiye'nin ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğine de değinerek, "Kritik eşikleri aştık. 'Sen yoksan biz bir eksiğiz' anlayışıyla yürüyüşümüz devam edecek. Toç Bir-Sen'in helal gıda konusunda ortaya koyduğu refleks, Helal Akreditasyon Kurumunun kurulmasına vesile oldu. Tüm sendikalar olarak ortaklaşa büyümeli ve markalaşmalıyız. Önümüzde çalışma hayatına ilişkin önemli süreçler var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ise yaklaşık 45 bin üyenin temsilcisi olarak, kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade etti.

"Büyük ve güçlü Türkiye" ideali için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bugün tarihiyle, milletiyle, medeniyetiyle barışık, halka hizmeti Hakk'a hizmet sayan, mazlumlara ensar olmaya çalışan, zalime, zulme, siyonizme, kapitalizme ve küresel güce boyun eğmeyen, egemen, tam bağımsız ve lider bir Türkiye var. Türkiye olarak yeniden diriliş, yeniden bir doğuşun eşiğindeyiz. Yaşadıklarımız, sadece büyük bir ayağa kalkışın sancılarıdır."

Hüseyin Öztürk, kamu çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının korunması, genişletilmesi için büyük mücadele verdiklerine dikkati çekerek, bugüne kadar pek çok kazanımın hayata geçirilmesini sağladıklarını anlattı.

Kazanımlar noktasında talep ve beklentileri olduğunu dile getiren Öztürk, "Ağustosta gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde çalışanlarımızın taleplerinin gerçekleşmesi için sizlerden aldığımız destek ve güçle mücadele edeceğiz." diye konuştu.