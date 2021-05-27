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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2021 Nefes Kredisi için tüm kaynakları seferber ettik
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2021 Nefes Kredisi için tüm kaynakları seferber ettik

Rifat Hisarcıklıoğlu: "6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:34:00 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2021 Nefes Kredisi için tüm kaynakları seferber ettik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 Nefes Kredi Paketi için Birlik ve 365 oda-borsa olarak tüm kaynaklarını seferber ettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının bugün duyurduğu 2021 Nefes Kredisi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

TOBB ve 365 oda-borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerinin emrine sunduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni yeniden hayata geçirdiklerini ifade etti.

Cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmaların, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, krediden faydalanmak isteyen işletmelerin, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebileceklerinin altını çizdi.

Projeye bankaların yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sağ olsun bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Ciroya göre azami 200 bin lira kredi kullanılabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olacak. İnşallah o zamana kadar aşılamanın da etkisiyle işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler."

Hisarcıklıoğlu, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına da inandığını bildirdi.

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