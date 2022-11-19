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Yerel TMSF'den “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışı
Yerel

TMSF'den “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 09:31:00 -
TMSF'den "Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışı

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 111 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 14 Aralık 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

 

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