TMSF’den şirketlere değer katma atağı

9 milyar liraya çıkaran fon, 2020’nin ikinci yarısında şirketlerle ilgili tasarruf ve yatırım planlarını netleştirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) atadığı kayyımlarca yönetilen şirketler büyümeye, ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü yatırımlarına ve projelerine ara veren bu firmalar, yeni normalde de üretim ile ihracat hamlesi yapmakta kararlılar.

ABD’ye yatırım yapılacak

Katma değerli ürünler üretip satan, ilk 3 ayda da cirolarını yüzde 15 arttırarak 8.94 milyar liraya taşıyan TMSF şirketlerine ait markalar da başarılarına başarı eklemeyi planlıyorlar. Bu şirketler ve markalar tarafından atılan ve atılması planlanan stratejik adımlar şöyle:

l İstikbal, Bellona ve MondiHome markalarıyla öne çıkan Erciyes Anadolu Holding tarafından ABD’de mağaza yatırımları yapılacak. AVM’lerde yer alacak mağazalar, yakında hizmete açılacak. İlk çeyrekte cirosunu yüzde 6.5 artırıp 3 milyon 33 bin liraya yükselten Erciyes Anadolu’nun ihracatı 408 milyon dolar seviyesinde. ABD’ye yapılan yeni yatırımların ardından bu rakamın 500 milyon doları bulacağı öngörülüyor.

Enerjiyi odağa alıyor

l CEO Alpaslan Baki Ertekin, her platformda yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanacaklarına işaret ederek, “Bu alanda daha iddialı ve güçlü konuma geleceğiz” diyor. Ertekin, ayrıca “Mobilya yatırımlarımız da durmayacak. İç ve dış tüketimi karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Çalışmalar hız kazandı

l 2019’da yüzde 27 büyüyen ve cirosunu 2 milyar 536 milyon lira olarak açıklayan Aydınlı Grup; Pierre Cardin, Cacharel ile U.S. Polo markalı ürünlerinin satışlarını arttırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Grup, sene başında 2020 ciro hedefini 3.3 milyar lira olarak ilan etmiş, 55 yeni mağaza açacağını duyurmuştu. Aydınlı, 2019’u 355’i yurt içinde ve 304’ü yurtdışında olmak üzere 659 mağazayla tamamlamıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, defaatle holdingi 2017’den bu yana yüzde 125 büyütmeyi başardıklarını vurgulayarak, “Başarılarımız devam edecek, 550 milyon liraya dayanan ihracatı yukarı çekeceğiz” diyor.

Kâr rekoru

l Aktif büyüklüğü 10 milyar liraya, öz kaynakları 9 milyara yaklaşan Koza Holding’in nakdi 5 milyar lirayı geçti. Toplam 2 bin 436 çalışanı olan holdingin net kârı devir tarihinden bu yana yüzde 234 arttı ve 1 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Ortalama 11 ton üretim yapan Koza Altın ise 2019’da devlete 129 milyon lira vergi ödedi. Üretim ve ihracatla büyümeyi eksene alan şirketin toplam vergi ödemesi ise 664 milyon lirayı aştı. İzmir-Çukuralan, İzmir-Bergama, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri-Himmetdede ve Gümüşhane-Mastra’da üretim yapan Koza Altın’ın 122 arama ruhsatı var.

l Akın Çorap’ın ürünleri talep görüyor. Avrupa ülkelerini yakın markaja alan şirketçe Fransa ve İspanya’ya 50 konteyner mal gönderildi. Akın Çorap’ın ihracatını artırmak için gerekli her girişimde bulunuluyor. Pek çok ülkeden gelen siparişler de değerlendiriliyor.

l Cirosu 2 milyar liraya; aktifleri 12 milyar liraya varan Naksan Holding’in iştirakleri Ortadoğu pazarında büyümeyi merkeze oturtuyor. 197 milyon lira faaliyeat kârı üreten Naksan Plastik yeni bölgelere açılma çabası içerisinde. 6.6 milyon lira kâr üreten Royal Halı da ihracat müşterilerine yenilerini ilave etme gayretinde.

Öz kaynaklarını artırdılar

TMSF şirketlerinin öz kaynakları, ilk çeyrekte yüzde 22 oranında büyüyerek 21.28 milyar liradan 26.07 milyar liraya, aktifleri de yüzde büyüyerek 55.79 milyar liradan 61.21 milyar liraya çıktı. Öte yandan tüm şirketlerde toplam 40 bin 684 çalışan istihdam ediliyor. İstihdamın edilenlerin büyük bölümü mavi yakalı.