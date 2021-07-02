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Ekonomi TMO fındık hasadından önce fiyat açıklayacak
Ekonomi

TMO fındık hasadından önce fiyat açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:54:00 -
TMO fındık hasadından önce fiyat açıklayacak

Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı. İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.” bilgilerini paylaştı. Pakdemirli, TMO’nun fındık piyasasındaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti: “2006’dan bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam edecek.”

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