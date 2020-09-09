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Ekonomi TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını açıkladı
Ekonomi

TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, satış fiyatlarının, ekmeklik buğdayda ton başına 1775 lira, makarnalık buğdayda ton başına 1950 lira, arpada ise ton başına 1350 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:45:00 -
TMO, buğday ve arpa satış fiyatlarını açıkladı

TMO’dan yapılan açıklamada, 2019’da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin ise yüzde 9 artışla 8,3 milyon ton olacağının tahmin edildiği belirtildi. Buğday tüketiminin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında ülke üretiminin yurt içi tüketimi karşılayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Gelinen noktada buğday stoklarımızın ekim ayından itibaren satışa açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı satış fiyatlarımız, ekmeklik buğdayda ton başına 1775 lira, makarnalık buğdayda ton başına 1950 lira, arpada ise ton başına 1350 lira olarak belirlenmiştir.”

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