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Ekonomi TMO 2021 hububat satış fiyatlarını açıkladı
Ekonomi

TMO 2021 hububat satış fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hububat Tedarikçileri Derneği tarafından düzenlenen “2021 Yılı Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya’da Tahıl” konulu çevrim içi konferansta 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 19:45:00 -
TMO 2021 hububat satış fiyatlarını açıkladı

Konferansın açılışında konuşan Güldal, TMO’ya mutlaka bir miktar ürün arzı olacağını da belirterek, şöyle konuştu: “2 bin 250 TL’ye aldığımız ikinci grup ekmeklik buğday fiyatımızı hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 TL’den, makarnalık buğday fiyatımızı da 2 bin 650 TL’den, arpa satış fiyatımızı da 1.950 TL’den satışa açmayı planlıyoruz. Bu rakamları da uzun süreli olarak koruma eğilimindeyiz. Elimizdeki stok yeterliliğinin yıl sonuna kadar piyasa regülasyonu için kafi olduğunu biliyoruz. Yeni hasat dönemine kadar da 2,5 milyon ton şimdiden ve 1,5 milyon ton da ocak ayından itibaren gelecek olan 4 milyon tonluk bir buğday dış tedarik imkanımızın olabileceğini öngörüyoruz. Hiç bir zaman gerekli olmadan dış tedarike girmiyoruz. Dış piyasalardaki fiyat oluşumlarının şu anda olması gerekenden fazla olduğunu görüyoruz. Hasadın yoğunlaşmasıyla beraber özellikle tedarik yaptığımız ülkelerdeki hasatla beraber bu fiyatların geriye geleceğini tahmin ediyoruz.”

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