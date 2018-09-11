TL’ye dönüşte oynak kura prim yok

EKONOMİ SERVİSİ Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), düzenlediği geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısında hükümetin dövizle kiralama konusunda attığı adımlara destek verdi. 400 bin kişiye sağlanmasında rol alan Birleşik Markalar Derneği ise çarşıların ve mağazaların kapanmaması için atılması gereken adımlarla ilgili açıklamada bulundu.

GÜNCEL KUR UYGULANMIYOR

300’ü aşkın alışveriş merkezini temsil eden AVM yatırımcıları ve profesyonel yöneticilerden oluşan sektör temsilcileri, bu alanda alınacak kararların yatırımcı, perakendeci ve devlet gibi tüm paydaşların faydasını gözetmesi gerektiği kanaatini dile getirdi. AVM yatırımcıları, hali hazırda güncel kur uygulamadıklarını, kurları düşük düzeyde sabitlediklerini veya indirim yaptıklarını dile getirirken, oluşturulmak istenen panik havasıyla, organize perakendeye ve Türkiye ekonomisine önemli zararlar vereceğini belirtildi. Ayrıca spekülasyonların devam etmesi halinde ülkemize yapılacak yatırımları ciddi manada sekteye uğratacağı dile getirildi.

YATIRIMCILAR ŞU KONULARDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDI:

İletişime açık olacağız: Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler ve artan maliyetler sebebiyle perakendecilerin kârlılığının düştüğünü anlıyoruz. Bu zor dönemde her yatırımcı, perakendecisini dinleyecek.

Birebir görüşmeler yapacağız: Yatırımcılar, toplu kiracı görüşmesi yapmayacak. Her kiracı ve her yatırımcının kendi gerçeği farklı olduğu için sendikal anlamda yapılmak istenen toplu görüşmelere girmeyecek. Kiracı ve alışveriş merkezi bazında, birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Destek olacağız: Şu anda bütün AVM’ler kira ciro oranı doğrultusunda perakendecilerine gerek kuru sabitleyerek gerek Türk Lirası’na dönerek gerekse indirim yaparak en az yüzde 20 oranında destek oluyor. Bu oran, kredi yükü bitmiş veya kira - ciro oranı yüksek olan AVM’lerde daha da artıyor.

Bankalar ile görüşeceğiz: Yatırımcıların döviz cinsinden olan kredi borçlarının TL’ye dönmesi ve varsa yapılandırma seçeneklerini görüşmek için kurulacak.

İlgili Bakanlıklar ile ilişkiyi sürdüreceğiz: Sektörümüzün sorunlarına, hükümet yetkilileri ile yapılan / yapılacak görüşmeler ışığında çözümler aranacak.

ÜÇ AVM’DEN ADİL TİCARET TALEBİ

AYD, krize meydan vermemek için çıkış yolu ararken; döviz kurlarına bağlı olarak artan yüksek kira maliyetlerinin varlıklarını tehdit etme noktasına gelmesinden yakınan bazı markalar, onurlu ve adil ticaret talebi ile İstanbul’daki üç AVM’de mağazalarını iki saat geç açması dikkat çekti. Perakende sektörünün zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Birleşik Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu ise AVM’deki esnafın sesi oldu. Kurul, yazılı açıklamasında AVM yatırımcılarına dönük eleştirilerini de sıraladı.

ESNAF EN ÇOK NE İSTİYOR?

BMD üyeleri, her ay kira düzenlemesi için kapı kapı gezmek zorunda bırakılmasın.

Mücbir sebeplerle karşılaşan, zora düşen, işletmesini kurtarmaya çalışan girişimci, yüksek cezalarla karşı karşıya kalmasın.

BU BİR ZAMAN KAYBIDIR

İstanbul’da yer alan birkaç alışveriş merkezinde mağazaların dün öğlen saatlerine kadar kapılarını kapatarak kurda yaşanan artış dolayısı ile kiraları protesto etmeleri üzerine açıklama yapan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, “Bazı mağazaların yarım günlük protestosunu, sansasyon oluşturmaktan öteye gitmeyecek bir zaman kaybı olarak değerlendiriyoruz” dedi.