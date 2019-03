TKDK’dan 1,5 milyar TL hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü çağrı ilanı ile ilgili olarak Çınar ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı. Çağrı ile ilgili olarak, Çınar ilçesi Ziraat Odası Başkanlığında, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Çınar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Cevat Delil ve İl Koordinatörü Hikmet Güneş’in de katılımıyla, potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Başvuru kabulüne ilişkintoplantı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili, IPARD programı fonu yüzde 75 Avrupa Birliği ve yüzde 25 Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından olmak üzerefaydalanıcıları uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali destek geri ödemesiz olarak kullandırılacağı, çağrı bütçesi için belirlenen hibe tutarı toplamı 1,5 milyar TL olduğu, sunulacak projeler kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımları ve proje hazırlama ile ilgili olan hizmet alımları ve görünürlük harcamaları uygun harcama olarak değerlendirileceği öğrenildi.

Çağrı kapsamında çeşitli sektörleri ihtiva eden 2 ana tedbir bulunduğu, bunların; 101 tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlartedbiri ile 103 tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbiri olduğu belirtildi. 101 tedbiri ile ilgili başvurular TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğünde 08 Nisan 2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren alınmaya başlanacağı, online proje başvuru sistemi 14 Mayıs 2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacağı, başvuruların son teslim tarihi 17 Mayıs 2019 saat 18:00’de olduğu, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği belirtildi.

103 tedbiri kapsamında, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörleri için 180 bin TL ile 18 milyar arasında yatırım bütçelerine göre destekleneceği kaydedildi.

Bu tedbirin yararlanıcıları ilgili mevzuat gereğince küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler olduğu, üretici örgütleri hariç olmak üzere, tüm başvuru sahiplerinin KOSGEB’e üye olması gerektiği ifade edildi. 103 tedbiri ile ilgili başvuruların TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğünde 08 Nisan 2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren alınmaya başlanacağı, online proje başvuru sistemi 21 Mayıs 2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacağı, başvuruların son teslim tarihi 24 Mayıs 2019, saat 18:00’de olduğu, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.