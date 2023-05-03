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Teknoloji Tivibu mayıs ayında çok sayıda içeriği izleyicilere sunuyor
Teknoloji

Tivibu mayıs ayında çok sayıda içeriği izleyicilere sunuyor

Yeniakit Publisher
2023-05-03 18:43:00 -
Tivibu mayıs ayında çok sayıda içeriği izleyicilere sunuyor

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, mayıs ayında birbirinden özel içerikler sunuyor.

Platform, bu ay ‘Kirala-Satın Al’ klasöründe gişede büyük başarı elde eden ‘Avatar: Suyun Yolu’ filmini izleyicilerle buluşturuyor. 2022’nin öne çıkan yapımlarından ‘Black Panther: Yaşasın Wakanda’ filmi de klasörde yer alan filmlerden biri oluyor. 2019’da vizyona giren ve Oscar’da 4 ödül kazanan ‘Parazit’, film klasöründe bulunuyor. Kristen Stewart’ın rol aldığı, Galler Prensesi Diana’nın hayatının anlatıldığı ‘Spencer’ de mayıs ayında ekranlara geliyor.

Çocukken ailesiz kalan ve kendi başına büyüyen bir kadının hikâyesini anlatan ‘Kya’nın Şarkı Söylediği Yer’ de seyircilerle buluşan filmlerden. Kral Charles’ın taç giyme töreninin konuşulduğu mayıs ayında Tivibu Dizi/Belgesel Klasörü’nde İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bilinmeyenlerinin anlatıldığı ‘Kraliyet Ailesi: Tacın Sahibi’ belgeseli izleyicilere takdim ediliyor. Hayvanlar âleminin başarılı belgesellerinden biri olan ‘Büyük Kediler’ de mayısta ekranlara geliyor.

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