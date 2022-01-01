Tisserand ayrılıyor mu?
Almanya Ligi takımlarından Hertha Berlin, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Almanya Ligi takımlarından Hertha Berlin, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor. Almanya Ligi takımlarından Hertha Berlin, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Türk teknik adam Tayfun Korkun'un takımı Hertha Berlin, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand'a talip oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Bundesliga ekibinin, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer etmek istediği belirtildi.
Almanya'ya geri dönebilir
Haberde, her şeyin iyi gitmesi durumunda 28 yaşındaki savunma oyuncusunun yeniden Almanya'ya geri dönebileceği ifade edildi. Bilindiği üzere Marcel Tisserand, daha önce Bundesliga'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg gibi takımlarda forma giymişti.