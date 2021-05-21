TİSK’in Ortak Paylaşım Forumu ‘Oscar’ aldı

TİSK’ten yapılan açıklamada, forumun ikincisinin, 15-16 Ekim 2020’de “İşimizin Yarını” ana teması ile İstanbul’da düzenlendiği belirtilerek şöyle denildi:

Dünyada bir ilke imza atıldı

“Salgın koşulları nedeniyle dijital olarak düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu 2020’de, birçok ilk gerçekleştirildi. Forumda, çalışma hayatının geleceği ve dijitalleşmenin önemi konuşulurken, dünyada ilk kez bir forumda genişletilmiş gerçeklik teknolojisi kullanılarak da bir ilke imza atıldı. Yaklaşık 1000 kişinin canlı takip ettiği Ortak Paylaşım Forumu 2020’nin başarısı, uluslararası arenada bir kez daha takdir gördü. Daha önce Best Events Awards’tan Dijital Teknoloji Kullanımı alanında ödüllendirilen Forum, 11. Global Eventex Awards’tan da Virtual Event/Sanal Etkinlik kategorisinde ödüle layık görüldü.”