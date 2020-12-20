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Gündem TİSK raporunu sundu! Asgari ücret için 3. toplantı haftaya
Gündem

TİSK raporunu sundu! Asgari ücret için 3. toplantı haftaya

Yaklaşık 7 milyon işçinin gözü belirlenecek yeni asgari ücrette.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:37:00 -
TİSK raporunu sundu! Asgari ücret için 3. toplantı haftaya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. TİSK heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı. Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, TÜİK temsilcileri de sunum yaptı. Komisyon, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek.

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