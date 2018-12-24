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Tiroid bezi çok sinsi

Tez üşüyor, hızla kilo alıyorsanız, sık sık depresyona düşüyorsanız tiroid bezinizde bir problem olabilir.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
Tiroid bezi çok sinsi

Hastalar genellikle tiroid yetersizliğine ait belirtileri ya çok geç, ya da hiç fark etmezler. Bu hastalık maalesef çok yavaş ve sinsi gelişir. Dahası pek çok teşhis konulamayan rahatsızlıkların aslında tiroid bezinden kaynaklandığı biliniyor.

Tiroid yetersizliğinin sebepleri çeşitli olmasına rağmen sonuç aynıdır: Kanda tiroid hormon düzeyi düşer, tiroid hormonunun hücrelerdeki yetersiz etkisi sonucu tüm organları etkilediğinden eksikliğinde çeşitli organlara ait belirtiler ortaya çıkıyor.

Nabız sayısında azalma, düşük tansiyon veya yüksek tansiyon olabilir.

Sık sık yorgunluk..

Çevreye hayata ilgisizlik.

Hafızada zayıflama, unutkanlık.

Olur olmaz depresyon..

Deride soğuk, kuru, soluk renk.

Saç dökülmesi, mat ve kuru saçlar..

Tırnaklarda kırılganlık, yavaş uzama.

Zaman zaman kabızlık..

Hanımlarda adet bozuklukları ve kısırlık..

Kansızlık, çabuk üşüme ve kilo alma.

İnsan çoğu zaman hastalığın bu belirtilerine alışır. Tiroidle sorunu olduğunu düşünmez. Yorgunluğunu ve depresyonu başka şeylere bağlar. Özellikle yaşlı kimselerde birçok tipik belirtiler, meselâ unutkanlık, devamlı yorgunluk yaşlılığa bağlanır. Ancak hastalık her an kötüleşebilir.

Teselli verici yanı tiroid kontrol altında tedavisi olan bir hastalıktır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:20
  1. tiroid bezi
  2. tiroid hastalığı belirtileri

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