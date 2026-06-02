Başkan Icardi'yi resmen açıkladı: Bu nokta konuşuluyor... Ne olacak peki?
Gün geçmiyor ki Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmasın...
Galatasaray’daki geleceği bilmeceye dönen Mauro Icardi için Arjantin’den gelen son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü.
Mauro Icardi’nin geleceğine dair Arjantin basınında çıkan iddialara River Plate kanadından yalanlama geldi. Konu hakkında kulüp başkanı Stefano Di Carlo ilk kez sessizliğini bozdu. Çıkan transfer iddialarını kesin bir dille yalanlayan Di Carlo, transfer masasında böyle bir ismin bulunmadığını şu sözlerle açıkladı:
- Mauro Icardi, kesinlikle bizim üzerinde konuştuğumuz bir isim değil. Adı kulübümüzle anılıyor ancak gündemimizde böyle bir transfer tasarrufu bulunmuyor.
Haziran ayı itibarıyla sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan tecrübeli santrforun, kariyerine Avrupa'da mı devam edeceği yoksa ülkesi Arjantin'e mi döneceği belirsizliğini koruyor.
Menajerlik kanadından daha önce yapılan açıklamalarda River Plate ile resmi bir temas kurulmadığı belirtilmiş olsa da, Başkan Di Carlo'nun bu son çıkışı transfer spekülasyonlarına şimdilik set çekmiş durumda.
