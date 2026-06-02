Okumadan sakın imza atmayın: Tapununuz elden gidebilir!
Ticaret Bakanlığı, bütçeye uygun ve cazip tatil beldelerinde yapılan devre tatil ve mülk satışlarında yapılan sözleşmelerle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ Bakanlığa son dönemde ulaşan şikayetler, sektördeki bazı firmaların vatandaşları tekrar tekrar mağdur edecek yeni yöntemler geliştirdiğini ortaya koydu. Açıklamaya göre firmaların kullandığı başlıca yöntemler şunlar: Tüketicilerle eski devre mülklerinin satışı vaadiyle iletişime geçildiği ve ikna edilen vatandaşlardan bilgileri dışında vekaletname alınarak başka bağımsız bölümlerin tapu devirlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ödeme iadesi almak veya tapusunu iptal ettirmek için şirketle temasa geçen tüketicilere ise ikinci kez satış yapıldığı, iptal vaadiyle senet imzalatılıp haksız yere tekrar ödeme alındığı belirlendi.

2023'TEN BUGÜNE AĞIR YAPTIRIMLAR Tüketici şikayetleri üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, söz konusu pazarlama ve satış faaliyetlerine yönelik incelemelerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda: 2023 yılından günümüze kadar 21 firma hakkında 25 soruşturma raporu düzenlenerek dosyalar Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirildi. 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda toplam 352 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi. Bakanlık, 3 firma hakkındaki denetim sürecinin ise halen devam ettiğini bildirdi.

ATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KRİTİK HUSUSLAR Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin cazip tekliflerle kandırılmasını önlemek amacıyla şu hayati uyarılarda bulundu: Belgeleri Mutlaka Okuyun: Tüketiciler, imzaladıkları bilgi, belge, senet ve vekaletnameleri mutlaka okumalı; içeriklerin kendilerine vadedilenlerle uyumlu olup olmadığına dikkat etmelidir.

Bu 14 günlük süre dolmadan tüketiciden hiçbir isim altında ödeme talep edilemez ve tüketiciyi borçlandıran belge alınamaz. Tapu devri vadeden sözleşmelerde iptal işlemi noter aracılığıyla, kullanım hakkı devri içeren sözleşmelerde ise yazılı olarak yapılmalıdır. Sözleşmeler En Fazla 10 Yıllık Olabilir: Tapu devri içermeyen şahsi hakka konu devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için yapılabilir. Tüketici, tatilini kullanmayacağını 90 gün önceden yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirirse, o dönem için kendisinden aidat, gider payı veya idari masraf talep edilemez.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA NE YAPILMALI? Bakanlık, mağduriyet yaşayan vatandaşların başvurabileceği yasal hak arama yollarını da paylaştı: 2026 yılı için değeri 186.000 TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulmalıdır. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar için ise Tüketici Mahkemesine dava açılması gerekmektedir (Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır). Konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulmalıdır.

