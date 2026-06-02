CHP'deki 'şaibeli kurultay' davasında gözler Çağlayan'a çevrildi! Şüpheli Özkan Yalım ve Turgut Koç yeniden ifade verecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin başlatılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan soruşturma kapsamında adli süreç hız kazandı. Halen tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı uçkur düşkünü Özkan Yalım ile parti üst yönetimine yakınlığıyla bilinen fuhuşçu Turgut Koç, soruşturmayı yürüten savcılığa ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne getiriliyor. Kurultay sürecindeki iddiaların odağındaki isimlerin, bugün verecekleri ifadelerle soruşturmanın seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen davadan mutlak butlan kararı çıktı. Para karşılığı delege oylarının satın alındığı iddia edilen kurultaya yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı.

"DAMGALI PUSULAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER"

Ahlaksız uçkur düşkünü Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli fuhuşçu Turgut Koç daha önce verdiği ifadede delege ve oy pazarlığını anlatmıştı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını açıklamıştı. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini iddia etmişti. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söylemişti. Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu" demişti.

FUHUŞTAN TUTUKLU

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının özel yazılımla geri getirildiği, elde edilen deliller doğrultusunda Turgut Koç "Fuhuşa teşvik etme" suçundan tutuklanmıştı.