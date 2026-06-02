  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 Haziran 1978: Beşir Balcıoğlu'nun vefatı (Büyükelçi) Katil Siyonistler terör eylemine devam ediyor! Trump saldırıların duracağını söylemişti Sarı kafa Trump şaşırtmaya devam ediyor! Anlaşma için tarih verdi İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi Kalibaf'tan anlaşma açıklaması! O ülkeyi şart koştu Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’ye ait ticari gemi vuruldu Kukla Netanyahu'ya kendi çöplüğünden eleştiri yağmuru! Siyonist lider Trump’ın karşısında el pençe divan durdu Ateşkes kahpeliği rakamlarla tescillendi! Katil İsrail Gazze'de 232 günde 3 binden fazla ihlal yaptı Popüler kültür adı altında kölelik düzeni! Genç kızlara örnek sunulan "Manifest" grubunun prangaları ifşa oldu
Spor A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. İşte teknik direktör Vincenzo Montella tarafından kadrodaya dahil edilen ve edilmeyen isimler...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Turnuva, 11 Haziran'da Meksika - Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Dev organizasyona kısa bir süre kala ülkeler, turnuvada boy gösterecek kadrolarını teker teker yayınlarken, A Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

ORTA SAHA VE HÜCUM: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya hazırlıklarını sürdürüyor

Rakip Kuzey Makedonya! A Milli Futbol Takımı 650. maçına çıkacak
Rakip Kuzey Makedonya! A Milli Futbol Takımı 650. maçına çıkacak

Spor

Rakip Kuzey Makedonya! A Milli Futbol Takımı 650. maçına çıkacak

A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor
A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor

Spor

A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu
FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

Spor

FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimizden biri! İşte Avustralya milli takım kadrosu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23