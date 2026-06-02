A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. İşte teknik direktör Vincenzo Montella tarafından kadrodaya dahil edilen ve edilmeyen isimler...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Turnuva, 11 Haziran'da Meksika - Güney Afrika maçıyla başlayacak.
Dev organizasyona kısa bir süre kala ülkeler, turnuvada boy gösterecek kadrolarını teker teker yayınlarken, A Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.
ORTA SAHA VE HÜCUM: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.