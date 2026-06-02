23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 10 Mayıs'taki son yazısının ardından sığındığı 23 günlük gizemli sessizliğini bozdu; ancak köşesine ağızları açık bırakan bir U dönüşüyle geri döndü.

Ekrem İmamoğlu’nun güdümündeki Karar gazetesinde saflar netleşirken, Taşgetiren’in düne kadar yere göğe sığdıramadığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün ilk fırsatta hedef tahtasına koyması medyadaki ilkesizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

TAŞGETİREN’İN PUSULASI MENFAAT Mİ?

Ahmet Taşgetiren’in 23 gün sonraki "müthiş" dönüşü, aslında bir fikir adamının değil, rüzgara göre yön değiştiren bir kalemin ibretlik vesikası oldu.

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun hatlarına ve ittifak modeline adeta siper olan Taşgetiren, rüzgarın tersine esmesiyle eski dostunu ilk satanlardan oldu.

Taşgetiren, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alarak eski çizgisine zıt bir duruş sergiledi.

SAFLAR SIKLAŞIYOR: KARAR GAZETESİ İMAMOĞLU’NUN YANINDA

Taşgetiren’in bu keskin dönüşü, yazarı olduğu Karar gazetesinin tamamen Ekrem İmamoğlu eksenine kaydığının ve fondaş medyadaki saflaşmanın en net kanıtı oldu.

Taşgetiren, Kılıçdaroğlu’nu yıpratarak İmamoğlu ve ekibinin önündeki siyasi engelleri temizleme görevini üstlendi.

Sipariş YAZI MI?

23 günlük aradan sonra köşesinden adeta bir tetikçi edasıyla muhalefet içi hesaplaşmaya girişmesi, kalemin bağımsızlığını tamamen yitirdiğini kanıtladı.