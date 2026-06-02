Dün Hatay bugün Muğla! Türkiye’yi balinalar sardı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan dün de Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görülmesinin ardından “Türkiye’nin Akdeniz sahilini balinalar sardı” yorumları yapıldı.
Fethiye açıklarında balina görüntülendi. Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti.
Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.
Öte yandan dün de Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüntülenmişti