Tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olmuşlardı! 3 kişi idam edildi

İran'da tecavüz ve cinayet suçlarından ölüm cezasına mahkum edilen 3 kişi idam edildi. Tesnim Haber Ajansına göre, Kürdistan eyaletinin Korve kenti ile Gilan eyaletinin Reşt kentinde 3 kişi, iki ayrı olayda tecavüz ve cinayet suçlarından haklarında verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından idam edildi.

Korve kentinde 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz suçundan ölüm cezasına mahkum edilen Hasan Tahmasebi ile Kuhyar Abbasi cezalarının kesinleşmesinin ardından bu sabah idam edildi.

Gilan eyaletinin Reşt şehrinde de 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ederek öldüren Behnam Nimeti adlı mahkum hakkındaki idam kararı infaz edildi.