  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!” Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor! Eski Milletvekili Tevfik Diker'den CHP'de yaşanan tartışmalara sert tepki!: Kılıçdaroğlu mağdur edildi! CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP “Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler” reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış! İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu HÜDA PAR'dan seküler bağnazları kızdıran kanun teklifi! Cezalar ağırlaştırılacak Yolsuz Ekrem'den Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: İçimizdeki düşman! Hikmet Genç'ten korsan genel başkan benzetmesi Gürsel Tekin'den Özel ve ekibine kurultay cevabı: Bu şartlarda olmaz Rusya Frene bastı ihracatı durdurdu
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP büyük temizlik: Kovuldular
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP büyük temizlik: Kovuldular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemal Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP büyük temizlik: Kovuldular

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına hızlı başladı. Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesi 24 personelin işine son verdikten sonra dün de CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 10 kişiyi tazminatsız olarak kapının önüne koydu.

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde çalışan 24 personeli işten çıkardıktan sonra dün de yaklaşık 10 personelin iş akitlerini feshetti. CHP Genel Merkezi'nin basın ekibinin büyük bölümü işten çıkarılırken, personel işten çıkarıldıklarını SGK'dan gelen mesajla öğrendi.

KOD 48 GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gelen SMS'te işten ayrılış bildiriminin işveren tarafından "kod 48" nedeniyle yapıldığı belirtildi. Başlıca "devamsızlık" anlamına gelen kod 48, "İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" nedeniyle tazminatsız olarak işveren nezdinde haklı fesih gerekçesi sayılıyor.

Alınan bilgilere göre yaklaşık 10 personelin iş akitleri feshedildi. İşine son verilen personelden bazılarının Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geldiği 30 Mayıs günü de Genel Merkez'de çalıştığı öğrenildi.

Basın ekibinin büyük bölümü kovuldu

CHP Genel Merkezi'nin basın ekibinin büyük bölümü de işten çıkarıldı. Basın ekibinde işten çıkarılanlardan dördünün 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu döneminde çalışmaya başladığı ifade edildi. Basın ekibinde işten çıkarılan isimler foto muhabiri Alp Eren Kaya, kameraman Serkan Balahan, kameraman Ethem Melih Duman, anonsçu Volkan Akpınar, yayın izleme sorumlusu Canberk Durucu ve sosyal medya koordinatörü Melike Aksakallı.

İş akdi feshedilen isimler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Kaya, "Altı yılı aşkın süre CHP'ye ve içime işlemiş olan foto muhabirliği görevime inançla hizmet ettim. Karşılığında aldığım şey ise SGK'dan bir SMS ile Kod 48 oldu. Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır. Yıllarımı verdiğim CHP'den kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi. İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır. Ama gerçekler asla değişmez" ifadelerini kullanırken Balahan, "CHP'deki görevime 48 koduyla son verildi. İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde" dedi.

 

Akpınar, "Bugün SGK'dan bir mesaj geldi. Kimileri için bir işten ayrılış bildirimi, benim için ise inandığım değerlerden, mücadelemden ve duruşumdan vazgeçmediğimin belgesidir. Koltuklar geçicidir, makamlar geçicidir ama onurla verilen mücadele kalıcıdır. Bu mesajı bir son olarak değil, başım dik yürüdüğüm yolun şeref madalyası olarak görüyorum. İnandığımız yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başımız dik, umudumuz büyük, sonuna kadar seninleyiz Genel Başkanım" diye konuştu.

Sosyal medyadan isimlere destek mesajları geldi. Genel Merkez'den kendilerine resmi bir bildirim yapılmadığını belirten isimlerin konuya ilişkin hukuki süreci başlattığı da öğrenildi.

 

CHP sebebini açıklamıştı

İşten çıkarmalara ilişkin CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

"İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır."

Kaynak: ANKA

CHP’deki işten çıkarmalar gündem olmuştu! Sebebi açıklandı
CHP’deki işten çıkarmalar gündem olmuştu! Sebebi açıklandı

Gündem

CHP’deki işten çıkarmalar gündem olmuştu! Sebebi açıklandı

CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım!
CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım!

Gündem

CHP’de grup toplantısı muamması sürüyor! Özel: Yarın grup toplantısını yapacağım!

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması

İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu
İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu

Gündem

İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu

Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23