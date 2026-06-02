  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye operasyon: Gözaltılar var MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli CHP'deki 'şaibeli kurultay' davasında gözler Çağlayan'a çevrildi! Şüpheli Özkan Yalım ve Turgut Koç yeniden ifade verecek Tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olmuşlardı! 3 kişi idam edildi Bakanlıktan devremülk uyarısı! Çiftçinin beklediği haber geldi! TMO 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var 3'ü 5'i bıraktı: Fenerbahçe'den 120 yıldızlı logo 2 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 60 milyar TL'lik büyük operasyon! Çok sayıda şirkete kayyım atandı
Yaşam Hesabına kazayla 1 trilyon TL yattı: MASAK inceleme başlattı
Yaşam

Hesabına kazayla 1 trilyon TL yattı: MASAK inceleme başlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hesabına kazayla 1 trilyon TL yattı: MASAK inceleme başlattı

Van’da yaşayan Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo’nun hesabına gönderilen yaklaşık 1 trilyon TL, hem kendisini hem de banka yetkililerini şaşkına çevirdi. Söz konusu tutar nedeniyle Takalo’nun tüm hesaplarına MASAK tarafından bloke konuldu.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine giden Takalo, hesabındaki parayı görünce inanamadı.

32 Yaşındaki adamın hesabı kontrol edildiğinde kullanılabilir bakiyenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu görüldü. Nereden geldiğini bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 99 kuruş para Takalo'nun başına dert oldu.

Tüm hesapları dondurulan adam, bankadan yanıt istedi. Ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi.

MASAK BLOKE KOYDU

Yaşadıklarını anlatan Ahmad Jahangard Takalo, “Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı herkes toplandı. Para gelmiş MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar.” diye konuştu.

9 TIR DOLUSU ALTIN ALABİLİR

Yapay zeka bu kadar parayla ne yapabileceğini sorduğunu anlatan Takalo, “Bin tane stadyum yapabilirsin, 9 TIR dolusu altın alabilirsin ya da 300 bin nüfuslu bir ülke kurabilirsin” yanıtlarını aldığını söyledi.

1 aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam, sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 116'NCI İNSANI

Takalo'nun hesabında görünen para yaklaşık olarak 21.8 milyar dolar ediyor. Bu rakamla dünyanın en zenginleri sıralamasında 116 sırada yer alıyor.

Sardinyalı Şeften uzun yaşamın sırları
Sardinyalı Şeften uzun yaşamın sırları

Sağlık

Sardinyalı Şeften uzun yaşamın sırları

Reha Muhtar'dan kötü haber geldi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Reha Muhtar'dan kötü haber geldi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Sağlık

Reha Muhtar'dan kötü haber geldi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık
Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık

Sağlık

Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık

Gürkan Hacır, Özgür’ü zıplatacak gelişmeyi duyurdu! Başsavcılık tüm delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi!
Gürkan Hacır, Özgür’ü zıplatacak gelişmeyi duyurdu! Başsavcılık tüm delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi!

Gündem

Gürkan Hacır, Özgür’ü zıplatacak gelişmeyi duyurdu! Başsavcılık tüm delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını istedi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23