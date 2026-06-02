Bakanlıktan devremülk uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, devremülk ve devre tatil satışlarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edildiğine dikkat çekti.

Son üç yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza kesilirken, çok sayıda dosya savcılıklara gönderildi.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikayetler üzerine devre tatil ve devremülk satışlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ücretsiz tatil vaadi, agresif satış yöntemleri ve vekaletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti.

Devre tatil ve devremülk sistemlerinin uygun fiyat seçenekleri ve yılın farklı dönemlerinde kullanım imkanı sunması nedeniyle yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, bazı firmaların tüketicileri yanıltıcı yöntemlerle yeni sözleşmelere yönlendirdiği ifade edildi.

Bakanlığa ulaşan başvurularda, tüketicilerin daha önce satın aldıkları devremülklerin satılacağı vaadiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek vekaletname alındığı ve bilgileri dışında yeni taşınmaz satışları ile tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ayrıca ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin, benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmelerine yönlendirildiği, iptal işlemleri için senet imzalatıldığı ve yeniden ödeme alındığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetimler kapsamında 62 firmaya toplam 352 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanırken, 3 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet ve vekaletnameleri dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak, belgelerde yer alan hükümlerin kendilerine sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık ayrıca, "Ücretsiz tatil kazandınız" gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olunmasını isterken, satıştan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilirken, bu süre dolmadan tüketiciden ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının da yasak olduğu ifade edildi.