Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: Bizim grup toplantısı yapma talebimiz yok!

CHP’nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu yönetimine bu konuda yazı gönderdiklerini açıklamıştı.

Meclis Başkanlığı tarafından dün gönderilen yazıda, CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağının sorulduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise yazıya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, Meclis Başkanlığı’na gönderilen yanıtta bugün CHP Grup Toplantısı yapma taleplerinin olmadığının bildirildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptal kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in kendini Grup Başkanı seçtirmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı’na yazı yazarak Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na itiraz etmişti.

Konuya ilişkin dün konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir" demişti.

Kurtulmuş’un konuşması ile aynı saatlerde Meclis Başkanlığı, saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine almıştı.