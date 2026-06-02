Dünya İnsanlık tarihine kara leke: Katil İsrail Gazze'de 72 bin 942 kişiyi katletti
İnsanlık tarihine kara leke: Katil İsrail Gazze'de 72 bin 942 kişiyi katletti

Uluslararası hukuku ve ateşkes çağrılarını hiçe sayan katil İsrail, Gazze'deki soykırımına ara vermeden devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda can kaybı 72 bin 942'ye yükselirken, yaralı sayısı 172 bin 967 olarak açıklandı.

Bölgeyi kan gölüne çeviren katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 942'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 933 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 868 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 942'ye, yaralı sayısının 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

