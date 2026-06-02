Çiftçinin beklediği haber geldi! TMO 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu

Çiftçinin beklediği haber geldi! TMO 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak tespit etti. Satış fiyatı ise ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 18 bin 500 lira, arpada 14 bin olarak tespit edildi.

TMO'dan yapılan açıklamayla 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatları kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye'de hububat hasadının, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre geciktiği, halihazırda belli bölgelerde başladığı vurgulanan açıklamada, "Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 21 Mayıs'tan itibaren üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. 2026 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Bakanlıkça üreticilere temel, planlı üretim ve sertifikalı tohum kullanım destekleri olarak dekara toplam 980 lira ödeneceği bilgisi verilerek, ülke ortalama verimi dikkate alınarak ton başına ise toplam 3 bin 14 lira destek ödemesine tekabül edeceği bildirildi.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 lira, arpa için ise 15 bin 764 lira geçeceği aktarılan açıklamada, ödemelerin ürün teslimatına müteakip 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı ifade edildi.

TMO HUBUBAT SATIŞLARI 1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Açıklamada, TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim itibarıyla başlayacağının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ton başına 2. grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira, 2. grup arpa için 14 bin lira olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

