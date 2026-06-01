Popüler kültür adı altında kölelik düzeni! Genç kızlara örnek sunulan "Manifest" grubunun prangaları ifşa oldu

"Manifest" isimli sözde müzik grubunun ardındaki esaret sözleşmesi, bu yapının masum bir sanatsal faaliyet değil, Türk gençliğini hedef alan planlı bir "yıkım projesi" olduğunu ayan beyan ortaya çıkardı.

Batı merkezli sapkın zihniyetin ve küresel sermayenin fonladığı bu tür yapıların, tesadüfen ortaya çıkmadığı, Türk aile yapısının temeline dinamit koymak için laboratuvar ortamında üretildiği bir kez daha tescillendi. Şöhret ve para vadederek piyon olarak kullandıkları genç kızları birer köle gibi dizayn eden bu karanlık aklın, asıl hedefinin Türk toplumunun ahlaki ve manevi kalelerini çökertmek olduğu artık sır değildir.

Finansal Prangalar Projenin Sözleşmesinde Gizli

Projenin devamlılığını sağlamak ve kurulan şer mekanizmasının dışına çıkılmasını engellemek adına sözleşmeye koyulan 45.800.000 TL’lik fahiş ceza bedeli, bu oyunun ne denli profesyonelce planlandığını gösteriyor.

Alın terinin %70'ini doğrudan patrona aktaran, masrafları ise köle gibi çalıştırılan gençlerin üzerine yıkan bu sistem, popüler kültürün arkasındaki baronların ceplerini doldururken Türk gençliğini de manen ve madden sömürmeyi hedefliyor.

Gençliği Afyonlayan Bu Yapılara Dur Denmeli

İşte Manifest isimli batı kölesi grubun sözleşmesindeki detaylar…

Manifest grubunun sözleşmesinde yer alan bazı maddeler:

???? Elde edilen gelirin %30’u Manifest üyelerine verilecek. Kalan %70 ise Tolga Akış’a ait olacak.

???? Sahne giderleri kızların %30’luk paylarından düşülecek.

???? Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek.

???? Grup üyelerinin Tolga Akış’tan izin almadan evden çıkması yasak.

???? Tolga Akış’ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak.

???? 10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak.

???? Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başı 45.800.000 TL ödemesi gerekiyor.

Kaynak: X'te dengeplus