Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var
İsrail terör güçleri ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi. Olayda 1 Filistinli şehit oldu, 2 masum da yaralandı.
Terör oluşumu İsrail, işgal altındaki Gazze'deki soykırımına tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı ile Zevayide beldesinde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi ve yaralanan iki kişi Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne havadan ve topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor.
Gündem
Katil İsrail'den ateşkes kahpeliği! Suudi Arabistan siyonist zulmüne karşı dünyayı ayağa kalkmaya çağırdı
Gündem
Ateşkes kahpeliği rakamlarla tescillendi! Katil İsrail Gazze'de 232 günde 3 binden fazla ihlal yaptı