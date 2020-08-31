Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile devam eden gerilim sıralarında Fransa ve Almanya’dan yeni Türkiye açıklaması geldi.

Yunanistan’ın provokasyonlarını görmezden gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa’da görev alan büyükelçilere açıklama yaptı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımları karşısında geri adım atan Yunanistan için devreye giren Le Drian Avrupa’nın daha güçlü olması gerektiğini söyleyerek İngiltere ile aralarındaki ticaret müzakerelerini genişletmek istediklerini söyledi.

Skandal açıklamalara yer veren Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Tarih verdiler

Yaşanan gerilime ilişkin Türkiye ile AB’nin diyaloğa hazır olduğu aktarılırken, ‘Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir’ dendi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade eden Maas, bu hassa durumdan ancak diyalogla çıkılabileceğini ifade etti. Maas, ‘’Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız" dedi.