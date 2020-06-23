  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tırla çarpışan otomobil yandı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:11:31 -
Tırla çarpışan otomobil yandı: 1 ölü

BOLU (AA) - Bolu'da, tırla çarpışarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda Bolu istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AL 602 plakalı otomobil, maden ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak karşı istikamette seyreden M.E. yönetimindeki 01 AEM 875 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yanan otomobilde sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Otomobil sürücüsünün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı