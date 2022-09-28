Tıraş köpüğünü artık kadınlar alacak çünkü...

Tıraş köpüğünün farklı kullanım alanlarının sizi şaşırtmasına izin verin! Evinizin genel temizliği için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İşe yaradığından emin olduktan sonra, mutfak dolabınızda fazladan bir tıraş köpüğü için yer açacağınıza eminiz!

İşte korkmadan tıraş köpüğünün temizlediği o 5 bölge!

1. Halıdaki Lekeler

Lekelerin çok çabuk oluştuğunu biliyoruz. Kazayla halıya dökülen herhangi bir içecek ya da üzerinize sıçrayan sıradan bir su lekesi! Halıda ya da kıyafetinizdeki içecek veya yiyecek lekesi üzerine biraz tıraş köpüğü püskürtün. Ovalamadan bir süre lekenin üzerine işlemesine izin verin. Ardından, her zamanki gibi kıyafetlerinizi yıkayın. Halınızda ise; köpüğün halının içine işlediğinden emin olun. Halıyı ovalamak mantıklı olabilir. Bir süre bekleyin ve köpüğü sıcak suyla temizleyin.

2. Fırın Temizliği

Zorlu fırın temizliklerinde de tıraş köpüğünü kullanabilirsiniz. Birikmiş eski tortuyu ovalamak için saatler harcamaktansa; bu yöntemle çabucak kurtulun! Fırın tepsisini çıkarın ve tepsinin tamamını örtecek kadar tıraş köpüğü püskürtün. Daha sonra tepsiyi tekrar fırına koyup; fırını 50 santigrat dereceye ısıtın. 30 dakika bekletin. Süre bittikten sonra fırını kapatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra fırının içerisini bir bez ile güzelce temizleyin! Kirler ve lekeler çok çabuk geçecek.

3. Saç fırçası

Tarağınızda bulunan saçlarınızı düzenli olarak ayıklasanız bile, tarakta bir miktar yağ, kir ve saç kalabilir. Saç fırçanızı atmak yerine tıraş köpüğü ile tarağı temizleyin. Fırçaya biraz köpük püskürtün ve bir süre bekletin. Sıcak suyla durulayın. Ve işte yepyeni bir tarağınız var!

4. Aynalar

Bu ipucu kesinlikle herkesi sevindirecek. Duştan çıktığımızda sislenen aynalar bizi hep rahatsız eder. Bunun önüne geçmek için, aynaya biraz tıraş köpüğü püskürtün ve bir bezle ovalayın. Temiz ve kuru bir havlu ile son defa üzerini kurulayın. Böylece aynanız bir daha buğulanmayacak.

5. Ayak Bakımı

Pahalı kremler ya da fırçalar kullanmak yerine, peeling eldiveni ile biraz tıraş köpüğünü ayağınıza sürün. Bir havluyu ılık suyla ıslatın ve ayağınızın etrafına sarın. 15 dakika bekletin ve ardından su ile durulayın. Ayaklarınız bebek poposu kadar yumuşak olacak!