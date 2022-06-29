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Yerel TIR'a ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi...
Yerel

TIR'a ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi...

Muğla karayolunda aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü tıra arkadan ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:27:00 -
TIR'a ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi...

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan 48 ADU 029 plakalı otomobil, Denizli – Muğla karayolunun 45'inci kilometresine ulaştığında aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Kazaya karışan tır sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kale ilçesinde görevli itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak sıkışan yaralıları, kullanılamaz hale gelen araç içerisinden kurtardı. Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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