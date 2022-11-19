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Yerel TIR çadırı toplarken kepçe ezdi
Yerel

TIR çadırı toplarken kepçe ezdi

Afyonkarahisar’da yem getirdiği fabrikada TIR'ın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç, kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 08:56:00 -
TIR çadırı toplarken kepçe ezdi

Olay, Çay ilçesi Kadıköy köyündeki bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren tırda çalışan C.A.K., (17) isimli genç balya halindeki yemler tırdan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı. Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.’yi fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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