  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tır alevlere teslim oldu
Yerel

Tır alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-08 12:30:00 -
Tır alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar’da seyir halinde iken dumanlar yükselen ve kısa sürede alevlere teslim olan tırın yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilmeyen granit yüklü tırın kupasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden şoför ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada kupanın alt kısmında çıkan yangın kısa sürede kupanın tamamını ve dorsesi sardı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı olayda tır alevlere teslim olurken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alınırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

Yerel

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı
Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı

Yaşam

Bu kez yılan paniği Afyonkarahisar'da yaşandı

Rusya şimdi Afyon'u gözüne kestirdi
Rusya şimdi Afyon'u gözüne kestirdi

Ekonomi

Rusya şimdi Afyon'u gözüne kestirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23