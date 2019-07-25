Tıp fakülteleri ateş pahası

İŞTE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN GÜNCEL ÜCRETLERİ: (YILLIK)

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2019- 2020 Akademik Yılı’nın ücretlerini açıkladı. Eğitim ücretlerine ortalama yüzde 22 zam yapıldı. Ancak bazı üniversitelerin tıp, eczacılık, dişçilik ve hukuk gibi gözde bölümlerinde rekor zamlar gerçekleşti. Bazı okullar bazı bölümlerin ücretlerine yüzde 60’lara varan zamlar yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en pahalı bölümlerin başında yine tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Vakıf üniversitelerinde bir yıllık tıp fakültesinin ortalama eğitim ücreti 100 bin lira. Bu ücret bazı üniversitelerde 133 bin liraya kadar çıkıyor. Diş hekimliği 80 bin liradan fazla. En pahalı bölümlerden biri ise sayılı üniversitelerde yer alan pilotaj eğitimleri. Zorunlu uçuş eğitimi ücretleriyle birlikte pilotaj eğitimlerinin yıllık ücreti 150 bin lirayı geçiyor. İşte geçen yıla kıyasla vakıf üniversitelerinin bu yılki ücretleri:

● ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 96 bin 800 lira olan tıp fakültesi ücretinin bu yılki ücreti 120 bin TL’ye yükseldi. Eczacılık fakültesinde ise yüzde 60 zam yapıldı. Geçen yıl 43 bin 500 lira olan eğitim ücreti bu yıl 70 bin liraya yükseldi.

● ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 69 bin 950 lira olan tıp fakültesinin bu yılki eğitim ücreti 87 bin 450 lira oldu. 64 bin 950 TL olan diş hekimliği fakültesinin ücreti 81 bin 200 liraya yükseldi. Peşin ödemelerde yüzde 6 indirim uygulanıyor. Kredi kartına 6 ay, kredili mevduat hesabı sistemiyle ödeme yapacaklara da faizsiz 10 ay taksit seçeneği sunuluyor.

● BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 75 bin lira olan tıp fakültesi eğitim ücretine bu yıl yüzde 22 zam yapıldı. Üniversitenin burssuz tıp fakültesi ücreti 91 bin 500 olarak belirlendi. Diş hekimliği fakültesi de aynı ücretle öğrenci alacak.Eğitim bilimleri ile sağlık bilimleri fakültelerinin ücretleri ise 56 bin 900 lira. Pilotaj bölümünde ise yıllık eğitim ücretine ek olarak KDV hariç 50 bin euro (yaklaşık 320 bin lira) uçuş eğitimi ücreti ödenecek. Ancak bu bölümde tam burslu okuyacak öğrencilerin uçuş eğitim ücreti üniversite tarafından karşılanacak.

● BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 50 bin 600 lira olan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yıllık eğitim ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı. Bu fakültelerin ücreti 64 bin lira oldu. Eğitim ücreti ikiye bölünerek güz ve bahar dönemi başında alınıyor.

● BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ: Lisans ve önlisans programlarının tamamı yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burslu olarak öğrenci kabul ediyor. Bölümlerin ücretleri burs oranlarına göre 22 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.

● BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 37 bin 120 lira olan eğitim-öğretim ücreti 2019-2020 girişli öğrenciler için 45 bin lira olarak açıklandı.

● DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: 37 bin 500 lira olan hukuk fakültesinin yıllık eğitim ücretinin 10 aylık taksitli ücreti 41 bin 250 oldu. Psikoloji 35 bin liradan 38 bin 500 liraya yükseldi. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 36 bin 300 lira. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılıyor.

● HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ: Zam oranı en düşük vakıf üniversitelerinden biri. Geçen yıl 27 bin lira olan eğitim fakültesinin eğitim ücretine yüzde 7 zam yapılarak 29 bin lira olarak belirlendi.

● İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesinin bu yılki burssuz ücreti 75 bin 900 lira. Geçen yıl 66 bin lira olan diş hekimliğinin bu yılki ücreti 75 bin 900 lira oldu. 35 bin lira olan psikoloji 40 bin 250 lira, 47 bin lira olan hukuk 54 bin liraya yükseldi. Hemşirelik ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin ücreti 32 bin 200 lira. Okul çoğu programda yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ya da yüzde 100 burs veriyor.

● İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: Eğitim ücretlerine yüzde 18 zam yapıldı. Geçen yıl 74 bin 800 lira olan tıp fakültesi 89 bin lira, 63 bin 900 lira eczacılık 75 bin oldu.

● ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: Fakülte programları 60 bin liradan 72 bin liraya yükseltildi. Pilot eğitimi 57 bin 600 lira. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. Gastronomi ve mutfak sanatları 49 bin TL, otel yöneticiliğinin ücreti ise bu yıl 46 bin lira.

●SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Geçen yıl 72 bin 500 lira olan tüm lisans programlarının bu yılki eğitim ücreti 87 bin lira olarak açıklandı.

● SANKO ÜNİVERSİTESİ: Tıp 54 bin 800 liradan 66 bin liraya çıkarıldı. Hemşirelik bölümünün bu yılki ücreti 25 bin 500 lira, fi zik tedavi ve rehabilitasyon 28 bin 500 lira. Beslenme ve diyetetik ise 26 bin 500 lira.

● YAŞAR ÜNİVERSİTESİ: Tüm fakültelerin ücreti 35 bin liradan 42 bin 500 liraya yükseldi. Meslek yüksekokulunun yıllık eğitim ücreti ise 16 bin 500 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

● YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Fakülteler genelinde yüzde 13 zam yapıldı. 74 bin 750 lira olan diş hekimliği fakültesinin ücretine yüzde 13 zam yapılarak 85 bin liraya çıkarıldı. Geçen yıl 69 bin lira olan tıp fakültesi 78 bin, 57 bin 500 lira olan eczacılık 65 bin lira, 52 bin 900 lira olan hukuk 60 bin lira oldu. Diğer lisans programlarının ücretleri ise 45 bin lira. Sağlık bilimleri ile eğitim fakültesinin bu yılki ücretleri 35 bin lira oldu.