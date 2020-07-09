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Ekonomi

TİM’den ABD’ye 100 bin maske

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD’nin Maryland eyaletine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:42:00 -
TİM’den ABD’ye 100 bin maske

TİM Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin Maryland eyaletine tıbbi malzeme desteği sağlama sözünü tutabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bugün ABD, önemli ticaret partnerlerimizden birisi olarak öne çıkmaktadır. 2019 yılında ABD, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 5’inci ülke oldu. Bilhassa, Kovid-19 küresel virüs salgınıyla mücadelede Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü iş birliğine dayalı yönü bir kez daha kendini kanıtlamıştır. Bu, iki ülke halkı için de oldukça kıymetli bir husus. İki ülke arasında ticaret hacminde gözlenen artış sevindirici olsa da Türkiye ve ABD’nin toplam ticaret hacimlerini düşündüğümüzde karşılıklı hedeflerimizin ne olması gerektiğinin de farkındayız. Sayın Büyükelçimizin de bildikleri üzere, ABD ile ikili ticarette 100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşma noktasında Türkiye Lojistik Merkezlerimiz de büyük bir rol üstlenecektir. İngiltere, Dubai, ABD, Doğu ve Batı Afrika’da Lojistik Merkezlerini hızla açarak oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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