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Ekonomi TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek
Ekonomi

TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:19:31 -
TİM, bu yıl 2019 gideri kadar harcama yapabilecek

ANKARA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'da gerçekleşen toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

Ticaret Bakanlığının "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla bu yıl içerisinde 2019'daki toplam giderleri kadar harcama yapabilecek.

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