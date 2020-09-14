  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak
Ekonomi

TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 03:19:41 -
TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak

WASHINGTON (AA) - Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'tan açıklama geldi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, teklifimizin TikTok kullanıcıları için iyi olacağından emindik." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, The Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı kaydedildi. Söz konusu haberde, anlaşmanın büyük olasılıkla doğrudan bir satış olarak yapılandırılmayacağı belirtildi.

- Trump TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap
Gündem

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz'de provokasyonu arttıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya cevap ver..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı