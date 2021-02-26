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Teknoloji TikTok, ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödeyecek
Teknoloji

TikTok, ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:46:00 -
TikTok, ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödeyecek

Çin'e ait sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Federal davada, Tiktok'un, yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depolayarak Illinois eyaleti "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası"nın ihlal ettiği ifade edildi.

TikTok'un e-posta yoluyla yaptığı açıklamada ise uygulamanın kullanıcı topluluğu için güvenli ve eğlenceli bir ortam oluşturmayı hedeflediği belirterek davada varılan anlaşma kapsamında ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor.

Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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