TİKA'dan Gambiya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
BANJUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gambiyalılara ramazan dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.
TİKA, ülkenin Mansakonko, Basse, Kuntaur, Janjanbureh, Kerewan, Kanifing ve Brikama bölgelerinde pirinç, yağ ve şekerden oluşan 400 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Mansakonko bölge yetkilisi Landing Sanneh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-9) nedeniyle zor günler geçiren Gambiyalıların kötü ekonomik koşullarının düzeltilmesi için çalıştıklarını belirtti.
TİKA ramazan boyunca Gambiya'nın farklı bölgelerinde 1750 gıda paketi dağıtacak.